مدفيديف: مصير العالم لن يتقرر في أوكرانيا وإنما خارج حدودها

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، من تعرّض روسيا للخطر، مشيرا إلى أن ذلك سيعني أن مصير العالم لن يتقرر في أوكرانيا وإنما خارج حدودها، وأن العالم لن يبقى بعد روسيا.

وأضاف في مقال نشرته صحيفة "إزفستيا": "إن برزت قضية وجود روسيا، فإن حلّ هذه المسألة لن يتم على الجبهة الأوكرانية، وإنما بالتوازي مع مصير الحضارة، وهنا لا مجال لأي تأويل... لا نريد عالما بلا روسيا".

وقال: "أعداء روسيا يواصلون تزويد نظام الفاشية الجديدة في كييف بالأسلحة، الأمر الذي يحبط أي إمكانية لاستئناف المفاوضات، كما يرفضون إدراك أن الأهداف التي وضعوها محكوم عليها بالفشل لا محالة".

وتابع: "نحن أقوى بكثير... القوة الكامنة في بلدنا العظيم والنفوذ الذي يتمتع به الشركاء، يمثل مفتاح الحفاظ على مستقبل عالمنا بأكمله".

المصدر: نوفوستي