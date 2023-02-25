أعلن نائب رئيس لجنة السياسات الإعلامية في مجلس "الدوما" الروسي، ألكسندر يوشينكو، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي المعلنة اليوم ضد مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، لا تثير الدهشة.

وأضاف: لا يوجد ما يثير الدهشة، هناك حرب هجينة وفي هذه الحالة، ضد وسائل الإعلام التي تعمل في صالح روسيا".

إقرأ المزيد

وأدرج مجلس الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية على قائمة عقوباته، استمرارا لمحاولاته تكميم الإعلام الروسي ومنعه من نقل الحقيقة، التي لم تعد تخفى عن أوروبا والعالم.

وأشار إلى أن المجموعة "نشرت معلومات حول مسؤولية الدول الغربية عن أزمة الغذاء في إفريقيا بعد عقوبات الغرب ضد روسيا".

كما تم إدراج المدير التنفيذي لمجموعة "روسيا سيفودنيا"، كيريل فيشينسكي، في الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

ويفرض الاتحاد الأوروبي باستمرار العقوبات ويحظر بث وسائل الإعلام الروسية، في رغبة مزعومة منه لحماية سكان الاتحاد الأوروبي من "دعاية الكرملين".

ويواصل الإعلام الروسي اختراق جدران الرقابة الغربية، ويكذّب ادعاءات الغرب "بالديمقراطية وحرية التعبير"، حيث لا يتيح الكلمة إلا لمن يشاطرونه مواقفه، ويمارسون تزييف الحقيقة ويتسترون على جرائم النازية في أوكرانيا، وآلاف الضحايا الذين قتلتهم آلة كييف العسكرية المدعومة من الغرب قبل تدخل روسيا.

المصدر: نوفوستي