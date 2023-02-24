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لحظات حرجة من داخل طائرة ركاب هبطت اضطراريا في كراسنويارسك (فيديو)

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ذكرت السلطات التابعة لشركة "إيروفلوت" الروسية أنه بسبب عطل بسيط في مستشعر التحكم في الضغط اضطرت طائرة تابعة للشركة للهبوط اضطراريا في كراسنويارسك.

وجاء في بيان السلطات: "أثناء الرحلة FV6876 سوتشي - كراسنويارسك، وقبل ثلاث دقائق من بدء الهبوط ، حدثت عملية غير طبيعية لمستشعر التحكم في الضغط في قمرة القيادة. قرر الطاقم إطلاق أقنعة الأكسجين في المقصورة والهبوط اضطراريا".

وأشارت الشركة إلى أن الطائرة هبطت في مطار كراسنويارسك بسلام.

المصدر: نوفوستي

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