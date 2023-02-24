بوتين يطلق عملية صياغة تشكيلة جديدة للمجلس الاجتماعي الروسي

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية الترشيح لعضوية المجلس الاجتماعي الروسي بتشكيلته الجديدة، حسبما أفاد الكرملين في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة.

وقال البيان إن "الرئيس حدد 40 مواطنا روسيا تميزوا في خدمة الدولة والمجتمع، وأرسل لهم اقتراحا للانضمام إلى المجلس الاجتماعي".

وأشار بيان الكرملين إلى أن ما لا يقل عن نصف المرشحين الذين تلقوا الدعوة، يمثلون النقابات المهنية والإبداعية وجمعيات أرباب العمل واتحاداتها والجمعيات المهنية ومنظمات غير ربحية أخرى.

ويوم نشر الإعلان عن توجيه الدعوات على الموقع الرسمي للرئاسة الروسية يعتبر يوم الشروع في إجراءات صياغة التشكيلة الجديدة للمجلس الاجتماعي. وفي غضون 30 يوما من الآن، يتعين على كل من المجالس الاجتماعية الإقليمية اختيار ممثل واحد لعضوية المجلس الاجتماعي لعموم روسيا، وينطبق هذا على المجالس الاجتماعية في المناطق الروسية الجديدة (دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون).

وتم تأسيس المجلس الأجتماعي الروسي عام 2005 لتلبية احتياجات ومصالح المواطنين الروس وحماية حقوقهم وحرياتهم. ويشارك المجلس في مراقبة أنشطة السلطات الاتحادية والإقليمية والحكم الذاتي المحلي، ويساعد في تنفيذ سياسة الدولة في مجال ضمان حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز.

ويتكون المجلس الاجتماعي من 40 شخصا يتم تعيينهم ضمن الحصة الرئاسية، و43 شخصا آخرين يمثلون جمعيات ومنظمات عامة وإضافة إلى ممثل واحد عن كل من المجالس الاجتماعية الإقليمية، ومدة ولايتهم ثلاث سنوات.

المصدر: "نوفوستي"