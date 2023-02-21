روسيا.. تحطم سفينة شحن قبالة سواحل نوفوروسيسك ووفاة أحد أفراد طاقمها

أفادت وزارة الطوارئ الروسية، بوفاة أحد أفراد طاقم سفينة الشحن التي تحطمت قبالة سواحل مدينة نوفوروسيسك، وأن فردا آخر في حالة حرجة.

وتحطمت سفينة شحن قادمة من جزر القمر، قبالة سواحل مدينة نوفوروسيسك، وعلى متها 11 شخصا، جميعهم مواطنون روس.

ووثق مقطع فيديو صوره شهود العيان، لحظة تحطم السفينة التي حملت علم جزر القمر إلى نصفين وغرقها، قبالة سواحل مدينة نوفوروسيسك، الروسية.

ووفقا لموقع life الروسي، فإن البيانات الأولية، تشير إلى أن السفينة تحطمت جراء وقوع حالة طوارئ، نتيجة سوء الأحوال الجوية، وتوجه رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث فورا، وجار العمل على تحديد مصير طاقم السفينة.

ووفقا لهيئة النقل البحرية الروسية Rosmorrechflot، كانت السفينة محملة بـ 3.5 ألف طن من الرخام.

المصدر: life.ru