شويغو يمنح رتبة فريق أول لقادة المنطقتين العسكريتين الغربية والشرقية

قدم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، رتبة فريق أول إلى قائد المنطقة العسكرية الغربية يفغيني نيكيفوروف، وقائد المنطقة العسكرية الشرقية رستم مرادوف.

وأقيم احتفال رسمي في المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، لتقديم رتب كبار الضباط إلى جنود القوات المسلحة الروسية، بالإضافة إلى الرتب العسكرية النظامية للعديد من هيئة الأركان والضباط.

وهنأ وزير الدفاع الروسي الجنود والضباط، وشكرهم على الأداء المثالي للمهام وتمنى لهم المزيد من التوفيق في الخدمة العسكرية.

وتم نشر مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن منح رتبة فريق أول لنيكيفوروف ومرادوف، بالإضافة إلى عدد من كبار هيئة الأركان وكبار الضباط الآخرين، في 17 فبراير على بوابة المعلومات القانونية الرسمية على الإنترنت.

المصدر: RT