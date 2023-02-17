نيبينزيا: روسيا لا تثق في تصريحات الغرب ولن نتعايش معه مجددا

صرح ممثل روسيا الاتحادية الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن روسيا لن تكون قادرة على التعايش مع الغرب كما كانت في السابق، كما فقدت كل ثقة في وعوده.

وقال نيبينزيا، متحدثا في اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي انعقد الجمعة بطلب من روسيا في ذكرى اتفاقيات مينسك: "أخاطب الآن الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن. لن نكون قادرين على العودة للتعايش معا مجددا كما كنا في السابق".

وأضاف نيبينزيا: "لقد أظهرتم ذلك الرهاب الروسي الذي كنتم تخبئونه بعمق، وقد بات معروفا لنا الدافع وراء الرغبة في تدمير بلدنا، ويا حبذا لو حدث ذلك، بأيدي أطراف آخرى. لقد بتنا مدركين أنكم لا ترغبون في إرساء نظام للأمن الأوروبي أو الأطلسي بالتعاون مع روسيا، ذلك لأن نظاما كهذا بالنسبة لكم يمكن أن يكون فقط موجها ضد روسيا".

المصدر: تاس