مقتل شخصين وإصابة آخر في هبوط اضطراري لمروحية بمدينة سخالين الروسية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر في حادث تحطم مروحية من طراز "روبنسون" في مدينة سخالين بأقصى الشرق الروسي.

وقال المكتب الصحفي بوزارة الطوارئ الروسية، إنه "نتيجة لهبوط حاد، تم إجلاء شخص ونقله إلى مستشفى يوجنو ساخالينسك الإقليمي بطائرة هليكوبتر، فيما لقي شخصان مصرعهما".

وفي وقت سابق أعلنت أجهزة الطوارئ، فقدان الاتصال بالمروحية وعلى متنها 3 أشخاص، وأن الفرق المختصة بدأت عمليات البحث.

المصدر: نوفوستي