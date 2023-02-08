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مصنع إيجيفسك "كوبول" يعدل منظومة الدفاع الجوي الروسية "تور" بتحسينات نوعية ضد "هيمارس"

أخبار روسيا

مصنع إيجيفسك
Globallookpress
نظام صواريخ الدفاع الجوي Tor-M2
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أعلن مصنع إيجيفسك الكهروميكانيكي "كوبول"، عن إضفاء تحسينات على النظام الصاروخي المضاد للطائرات "تور" بهدف زيادة فعاليته في التصدي لصواريخ منظومة "هيمارس" الأمريكية.

وأعلن ذلك بحسبما ذكرته وكالة أنباء "تاس"، نائب كبير المصممين للإصلاح والتحديث إيليا روكوف على هواء قناة "زفيزدا" الروسية.

وأضاف ريكوف: "تم إجراء بعض التحسينات، والآن يجري التعامل بكفاءة أكبر مع هذه الأهداف."

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن صناعة الدفاع الروسية تنتج سنويا العديد من صواريخ الدفاع الجوي على قدر جميع الشركات المصنّعة الأخرى في العالم.

المصدر: RT

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