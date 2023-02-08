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نيبينزيا: أوكرانيا ليست في وضع يؤهلها لهزيمة روسيا

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نيبينزيا: أوكرانيا ليست في وضع يؤهلها لهزيمة روسيا
Globallookpress
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن سلطات كييف لا يمكنها بنفسها هزيمة روسيا، مشيرا إلى أن هذا الأمر واضح للجميع.

وصرّح نيبينزيا بذلك، اليوم الأربعاء، في كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الذي ينعقد بمبادرة روسية.

وأضاف مندوب روسيا الدائم: "الأمر لا يتعلق حتى <...> بالدعوات الجديدة من قبل السياسيين - الذين يعانون من رهاب روسيا - من أجل إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، والتي، كما يدرك الجميع، أن أوكرانيا عاجزة بمفردها على إلحاقها بنا."

المصدر: تاس

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