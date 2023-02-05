روسكوسموس تطلق القمر الصناعي "إلكترو إل" رقم 4 إلى المدار

أعلنت روسكوسموس يوم الأحد عن إطلاقها القمر الصناعي المخصص للأرصاد الجوية المائية "إلكترو إل" رقم 4 إلى المدار.

وذكرت المؤسسة الحكومية على موقعها الرسمي أنه "في يوم الأحد 5 فبراير 2023، تم إطلاق الجسم الفضائي المخصص للأرصاد الجوية المائية إلكترو إل-رقم 4 إلى مدار محدد مسبقا".

يقع إلكترو-إل رقم 4 في مدار ثابت بالنسبة للأرض فوق المحيط الهادئ. ما يسمح له بتتبع أصل وتطور الظواهر الطبيعية التي قد تؤثر على مناطق الشرق الأقصى في روسيا.

وتسمح الأقمار الصناعية المخصصة للارصاد الجوية المائية الكترو-إل، التي تقع في مدار ثابت بالنسبة للأرض، باستقبال ومعالجة صور متعددة الأطياف للسحب وسطح الأرض لكامل قرص الأرض المرصود، واستقبال بيانات الأرصاد الجوية في المدار، وأداء وظائف الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتبادل البيانات المتعلقة بالأرصاد الجوية المائية والبيانات الفيزيائية الشمسية، فضلا عن نقل إشارات الطوارئ من نقاط الاستقبال".

وتم إطلاق أول قمر صناعي من هذه الفئة في يناير 2011، ولكن في أكتوبر 2016، انقطع الاتصال به. دخلت إلكترو إل رقم 2 المدار في عام 2015 ، ورقم 3 - في عام 2019، وما زال العمل جاريا.

المصدر: تاس