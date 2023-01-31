موسكو: اللقاء غير مناسب مع رؤساء محادثات جنيف حول الأمن في القوقاز

أعلنت الخارجية الروسية أنها لا تعتبر من المناسب عقد اللقاء الذي كان مقررا في 3 فبراير المقبل بموسكو، مع الرؤساء المناوبين لمحادثات جنيف الدولية حول السلام والاستقرار في القوقاز.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان لها، يوم الثلاثاء، إلى أن الجانب الروسي تلقى من الرؤساء المناوبين لمحادثات جنيف بلاغا بإلغاء جولة المحادثات التي كانت من المقرر أن تجري في 21 و22 فبراير المقبل وتأجيله إلى 4 و5 أبريل.

وتابعت زاخاروفا: "آخذا هذا الأمر بعين الاعتبار، قرر الجانب الروسي أنه سيكون من غير المناسب عقد اللقاء مع الرؤساء المناوبين الذي كان من المقرر أن يجري في موسكو يوم 3 فبراير من العام الحالي".

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وأضافت أن الرؤساء المناوبين لمحادثات جنيف قرروا تأجيلها دون التشاور مع الوفود الأخرى، وأنهم "يستغلون وضعهم انطلاقا من اعتباراتهم الضيقة، ويضحون بمصالح الأمن والاستقرار في منطقة ما رواء القوقاز".

وأكدت أن موسكو تعتبر هذا الموقف مرفوضا، مضيفة أنه "يتناقض مع مصالح معظم المشاركين في محادثات جنيف الدولية الذين يدعون لاستمرار العمل المشترك".

يذكر أن محادثات جنيف الدولية انطلقت في عام 2008 كإطار تفاوضي لمعالجة القضايا الناجمة عن النزاع بين جورجيا وبين أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، اللتين دعمتهما روسيا واعترفت باستقلالهما.

وتترأس محادثات جنيف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشكل مشترك. وتشارك في المحادثات روسيا وجورجيا وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية والولايات المتحدة.

المصدر: تاس