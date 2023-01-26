ريابكوف يوضح شروط روسيا للحوار مع واشنطن حول الحد من التسلح

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إنه لاستئناف الحوار مع واشنطن حول الحد من التسلح، من الضروري الاتفاق على مبادئ التعايش التي تقلل من احتمالات نشوب النزاع.

وقال: "نتيجة تصرفات واشنطن، صارت قضية الحد من التسلح رهينة للتدهور العميق الشامل لعلاقاتنا الثنائية".

وأضاف أن العدوانية الوحشية للولايات المتحدة التي تسعى لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في الحرب الشاملة الهجينة التي شنّت ضدها، جعلت من المستحيل إجراء أعمال بنّاءة ومثمرة مع واشنطن للحد من التسلح.

وقال: "هذا بالطبع لا يعني أنّنا نتخلى عن الحد من التسلح".

المصدر: نوفوستي