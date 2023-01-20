بوتين يقيل مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بإعفاء أليكسي بافلوف من منصبه كمساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي.

نشرت الوثيقة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على شبكة الإنترنت. وقد عمل أليكسي بافلوف مساعدا لسكرتير مجلس الأمن الروسي منذ عام 2009، وقبل ذلك شغل مناصب مختلفة في هيئة الأمن الفدرالية FSB، وكذلك في الوكالة الفدرالية للاتصالات والمعلومات الحكومية التابعة للرئاسة الروسية.

المصدر: نوفوستي