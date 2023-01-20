اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا تستعد لإطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، اليوم الجمعة، أن اللجنة بدأت بالفعل الاستعدادات لإطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية.

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وقالت بامفيلوفا، للصحفيين: "بالطبع، نحن نستعد (للحملة الانتخابية الرئاسية)".

وأضافت أن العمل يجري حاليا على إعداد القاعدة التقنية والرقمية والمنهجية والتنظيمية، بالإضافة إلى الكوادر..

وتابعت: "نقوم الآن بعملنا، مع الأخذ بعين الاعتبار الحملة الرئاسية المقبلة، لأننا ندرك جيدا ماهية إجراء الانتخابات الرئاسية في الظروف الراهنة".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في روسيا في ربيع عام 2024. ولم يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الآن قراره حول المشاركة في الانتخابات القادمة.

المصدر: سبوتنيك