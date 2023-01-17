تسرب للمشتقات النفطية في شمال إقليم كراسنويارسك

قالت مديرية حالات الطوارئ في إقليم كراسنويارسك، إنه حدث تسرب للمشتقات النفطية في قرية يارتسيوفو بمنطقة ينيسيكي في شمال الإقليم. ولهذا السبب تم فرض حالة الطوارئ هناك.

وجاء في البيان: "في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي( العاشرة صباحا بتوقيت موسكو) من يوم 17 يناير، تم فرض حالة طوارئ من قبل إدارة منطقة ينيسيكي، وذلك بسبب تسرب المنتجات النفطية في قرية يارتسيوفو من مستودعات التخزين المؤقت للوقود وزيوت التشحيم التابعة لشركة "Yeniseyenergocom".

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وفي حديث له مع مراسل "تاس"، قال رومان اوريشوك القائم بأعمال مدير هذه الشركة إن كميات الوقود التي تسربت تصل إلى حوالي 10-12 طنا من وقود الديزل.

وأضاف: "حجم الوقود المتسرب 10-12 طنا من وقود الديزل. التسرب حدث في مستودع للوقود والشحوم".

ووفقا له، تم إرسال مجموعات صيانة وطوارئ إلى منطقة الحادث لكي تقوم بإزالة عواقبه.

لكن اوريشوك لم يكشف أي تفاصيل عن ملابسات وأسباب الحادث ولم يحدد أي موعد دقيق للتخلص من عواقب التسرب.

ويشار إلى أن شركة "Yeniseyenergocom"، توفر للمستهلكين في مدينة ينيسيك ومنطقة ينيسيكي التدفئة والمياه الساخنة وكذلك والكهرباء والصرف الصحي والمياه الباردة.

المصدر: تاس