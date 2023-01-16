نحن ذاهبون إلى نيبال.. آخر صور ومكالمات الضحايا الروس الأربعة في الطائرة المنكوبة

تداولت وسائل إعلام ما يعتقد أنها آخر صورة للمدونة يلينا باندورو وهي واحدة من الركاب الروس الأربعة الموجودين على متن الطائرة النيبالية التي تحطمت بوسط نيبال خلال رحلة داخلية الأحد.

وشاركة باندورو، من سكان موسكو والبالغة 33 عاما من العمر، صورة "سيلفي" عبر "ستوري إنستغرام"، مع تعليق مفاده أنها ذاهبة إلى نيبال. وذكرت قناة Shot في "تلغرام" نهار أمس الأحد أن الصورة التقطت قبل 22 ساعة، ما يوحي بأن الشابة ربما كانت على متن طائرة تقلها إلى نيبال.

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وقالت كسينيا، أخت يلينا، لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية أمس عقب انتشار نبأ تحطم الطائرة: "بالأمس تحدثنا معها. كان كل شيء على ما يرام، تحدثت عن انطباعاتها، وخططها لقضاء إجازة.. وفي الساعة 04:59 فجرا بتوقيت موسكو، كتبت لي: "صباح الخير، (الآن الساعة) 7:44 في نيبال. أذهب إلى منطقة المطار، والآن لدي رحلة إلى مدينة بوخارا"، كما شاركت صورتين.

وأضاف كسينيا أن أختها كانت حاملا، وعلمت بذلك مؤخرا وكانت تسافر إلى نيبال للانضمام إلى زوجها مكسيم هناك.

وكانت بادورو متخصصة في التسويق عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتعمل لإحدى شركات الطيران الروسية، وكانت كثيرة السفر، حيث وثقت مقاطع من رحلاتها حول العالم في حسابها على "إنستغرام"، الذي يتابعها فيه أكثر من 1000 شخص.

أما الروس الثلاثة الآخرون الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة، فهم فيكتوريا ألتونينا (34 عاما)، وهي معلمة جامعية من مدينة روستوف على نهر الدون، وزوجها رجل الأعمال فيكتور ليغين وابن عمه الثاني يوري، حسب قناة Mash على "تلغرام".

أرسلت فيكتوريا آخر رسالة لها عبر شبكات التواصل قبل قليل من انطلاق الطائرة في رحلتها الأخيرة، كما أخذت صورة للطائرة أثناء الصعود.

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وفي وقت سابق، أكدت السفارة الروسية في نيبال مقتل جميع المواطنين الروس الذين كانوا على متن الطائرة.

المصدر: RT