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قتلى وإصابات إثر هبوط عنيف لطائرة ركاب روسية

أخبار روسيا

قتلى وإصابات إثر هبوط عنيف لطائرة ركاب روسية
Sputnik
صورة من الأرشيف
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تسبب هبوط عنيف لطائرة ركاب روسية من طراز "أنتونوف-2"، بمقاطعة أرخانغلسك في مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين، بينهم اثنان إصابتهما بليغة، بحسب وزارة الصحة الروسية.

ووفقا لما ذكره المكتب الصحفي لوزارة الصحة يوجد طفلان من بين المصابين العشرة، الذين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب بيان وزارة الصحة فإن حالة أحد المصابين خطيرة للغاية، واثنان في حالة خطيرة، وأربعة في حالة متوسطة، وثلاثة آخرون، من بينهم طفلان، إصاباتهم خفيفة.

المصدر: نوفوستي

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