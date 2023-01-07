توقعات بتراجع درجة الحرارة في بشكيريا إلى -42 مئوية

قال مصدر في مديرية حالات الطوارئ بجمهورية بشكيريا، إنه تم تحذير سكان المنطقة من أن الصقيع الشديد سيضرب الجمهورية

وذكر المصدر، أنه في الفترة من 8 إلى 10 يناير، قد تنخفض درجة حرارة الهواء ليلا وفي الصباح في جميع أنحاء الجمهورية، يمكن إلى 40-42 درجة تحت الصفر.

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وأشار المصدر إلى أنه ولهذا السبب، تم إعلان التحذير من احتمال حلول ظواهر جوية خطيرة على أراضي الجمهورية.

وفي مقاطعة سامارا القريبة، تم الإعلان عن مستوى الخطر من الدرجة الصفراء، ليلا من 7 إلى 9 يناير ، في معظم المناطق، ومن المتوقع أن تنخفض درجة حرارة الجو إلى 30-34 درجة تحت الصفر.

وتم كذلك تحذير سكان جمهورية تترستان ومقاطعة أوليانفسك، من خطر حلول الصقيع الشديد في المنطقة.

المصدر: تاس