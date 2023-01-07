300 من "الحرس الوطني" للشيشان ينطلقون إلى منطقة "العملية الخاصة" (فيديو)

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم السبت، توجه حوالي 300 مقاتل من الوحدات التابعة للحرس الوطني في الجمهورية، إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقال قديروف عبر قناته في "تيلغرام": "اليوم تحرك نحو 300 مقاتل من شرطة مكافحة الشغب أخمات -1 التابعة للحرس الوطني في جمهورية الشيشان لمساعدة أخوتهم على الجبهات من مطار غروزني الدولي - أحمد حاجي قديروف".

وكان في وداع المقاتلين رئيس برلمان الشيشان ماغوميد داودوف، ونائب رئيس الوزراء في الحكومة الإقليمية أبوزيد فيسمورادوف، ورئيس المجلس الجمهوري للحرس الوطني شاريب ديليمخانوف.

ولفت قديروف إلى أنّه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، أظهر المقاتلون من الشيشان استعدادا قتاليا عاليا وكفاءة في تنفيذ مهامهم.

المصدر: تاس