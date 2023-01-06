قائد متطوعين روسي: الجيش سيرد إذا انتهكت أوكرانيا وقف النار

قال قائد وحدة متطوعين يحمل اللقب الحركي "ألباي"، إن الجيش الروسي سيرد حتما إذا انتهكت القوات الأوكرانية نظام وقف النار وبدأت بالهجوم على كريمينايا في دونباس

وأضاف: "من الناحية النظرية، قد تقوم القوات الأوكرانية بشن هجوم ضد كريمينايا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، لأنها بالفعل نشرت وحداتها في المنطقة لهذا الغرض".

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وخلال رده على سؤال، هل يحتمل أن تستغل أوكرانيا وقف النار لمهاجمة كريمينايا، تابع قائد المتطوعين القول: "نحن نرى أن الوحدات الأوكرانية تعيد انتشارها، وتقوم بتعزيز مواقعها وتستقدم قوات الاحتياط قرب كريمينايا".

المصدر: تاس