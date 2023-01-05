الأمن الروسي يحبط عملية تخريب للسكك الحديدية في مقاطعة تشيليابينسك

أعلن مصدر في هيئات حماية القانون الروسية، أن عناصر جهاز الأمن الفدرالي، تمكنوا من اعتقال ثلاثة مخربين متلبسين بالجرم المشهود في إحدى محطات السكك الحديدية في مقاطعة تشيليابينسك.

وقال المصدر: تمكن رجال الأمن، من اعتقال ثلاثة رجال متلبسين أثناء محاولتهم تعطيل عمل محطة جر فرعية في إحدى محطات السكك الحديدية لسكة حديد جنوب الأورال. وفي مكان ارتكاب الجريمة تم ضبط عبوة بنزين وأسطوانة غاز وموقد وأشياء أخرى".

إقرأ المزيد

وأضاف المصدر، أنه تم فتح قضية جنائية للتحقيق مع المعتقلين بموجب الجزء 3 من المادة رقم 30، والجزء 1 من المادة 281 من قانون العقوبات الجنائية الروسية (محاولة التخريب). وتم حبس المعتقلين لمدة شهرين على ذمة التحقيق.

من جانبه أكد المكتب الصحفي لمديرية جهاز الأمن الفدرالي مقاطعة تشيليابينسك، واقعة الاعتقال وإحباط العمل التخريبي ضد منشأة اقتصادية هامة.

المصدر: تاس