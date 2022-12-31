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الأمن الروسي يعلن اعتقال 10 متخابرين مع نظام كييف في خيرسون

أخبار روسيا

الأمن الروسي يعلن اعتقال 10 متخابرين مع نظام كييف في خيرسون
Gettyimages.ru
رجل أمن روسي
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أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي اعتقال 10 مخرّبين تخابروا مع نظام كييف في مقاطعة خيرسون، وزوّدوا استخبارات العدو بمعلومات عن تحركات، ومواقع الجيش في المقاطعة الروسية الجديدة.

وكشف الأمن الفدرالي، أنه تم ضبط المخربين المذكورين في وقت سابق من الشهر الجاري، وصودرت في حوزتهم 505 قطع سلاح، وقاذفا "آر بي جي"، و1551 قذيفة ولغما، 212 قنبلة يدوية، و126 ألف طلقة، و11 كغ من المتفجرات، و58 صاعقا.

المصدر: Lenta.ru

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