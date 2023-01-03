درونات الاستطلاع الصغيرة "بينوكل" بدأت تصل إلى منطقة العملية العسكرية

قال دميتري زوباريف، ممثل شركة "التصوير من الجو" الروسية، إن مؤسسته باشرت بتوريد درونات الاستطلاع الصغيرة "بينوكل" إلى منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وذكر زوباريف، أن درونات "بينوكل" أرخص بـ2-3 مرة من الدرون الصيني DJI Mavic، التي تستخدم بنشاط خلال القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

ونوه بأن الدرون الروسي، مزود بجهاز تصوير حراري مدمج قادر على اكتشاف وجود قوات العدو ووسائله في أي وقت من اليوم، ولديه أيضا القدرة على إسقاط القنابل اليدوية على عناصر ومواقع العدو.

ويشار إلى أنه لأول مرة، تم عرض وتقديم درون "بينوكل"، في نوفمبر في معرض Aeronet-2035 في موسكو.

المصدر: تاس