وفاة فيكتور إيفانينكو الرئيس السابق للاستخبارات الروسية السوفيتية
Globallookpress
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أعرب رئيس لجنة السياسة الإعلامية والاتصالات في مجلس الدوما الروسي، ألكسندر خينشتاين، عن تعازيه في فيكتور إيفانينكو، الرئيس السابق للاستخبارات الروسية الذي رحل عن عمر ناهز 76 عاما.
وقال خينشتاين: "توفي رئيس الاستخبارات في روسيا السوفيتية فيكتور إيفانينكو عن عمر يناهز 76 عاما، حيث تولى منصبه فور تأسيس هذا الفرع الاستخباراتي الجديد الذي استحدث في مايو 1991".
وأضاف: "أعرب عن خالص تعازي لذوي الفقيد".
المصدر: نوفوستي