وفاة فيكتور إيفانينكو الرئيس السابق للاستخبارات الروسية السوفيتية

أعرب رئيس لجنة السياسة الإعلامية والاتصالات في مجلس الدوما الروسي، ألكسندر خينشتاين، عن تعازيه في فيكتور إيفانينكو، الرئيس السابق للاستخبارات الروسية الذي رحل عن عمر ناهز 76 عاما.

وقال خينشتاين: "توفي رئيس الاستخبارات في روسيا السوفيتية فيكتور إيفانينكو عن عمر يناهز 76 عاما، حيث تولى منصبه فور تأسيس هذا الفرع الاستخباراتي الجديد الذي استحدث في مايو 1991".

وأضاف: "أعرب عن خالص تعازي لذوي الفقيد".

المصدر: نوفوستي