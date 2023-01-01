1.6 مليون روسي شاركوا في الاحتفالات العامة بعيد رأس السنة

قالت وزارة الداخلية الروسية، إن عناصرها تمكنوا من ضمان النظام والأمن العام في مدن البلاد خلال ليلة رأس السنة وخلال الاحتفالات التي جرت بمناسبة حلول العام الجديد.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم الأحد: "شارك أكثر من 66 ألف عنصر من عناصر وزارة الداخلية الروسية في توفير الأمان وضمان النظام العام عشية رأس السنة الجديدة. وشارك في هذه الجهود كذلك عناصر الحرس الوطني الروسي وعناصر مؤسسات الحراسة الخاصة".

وأشار البيان إلى أن أكثر من 1.6 مليون مواطن روسي، شاركوا في الاحتفالات التي جرت بمناسبة حلول السنة الجديدة في مختلف المدن والمناطق الروسية.

وتابعت الوزارة في بيانها: "بفضل التدابير والإجراءات المتخذة، لم تقع أية انتهاكات للنظام العام في الاحتفالات بمناسبة العام الجديد".

ونوهت الوزارة، بأن رجال الشرطة يواصلون أداء واجبهم والخدمة في أماكن تجمع المواطنين ومناطق الفعاليات الاحتفالية.

المصدر: نوفوستي