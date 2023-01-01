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القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بأكثر من 30 صاروخا

أخبار روسيا

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بأكثر من 30 صاروخا
Sputnik
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قالت ممثلية جمهورية دونيتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب المرتكبة من جانب أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت عاصمة الجمهورية بعشرات القذائف من راجمات الصواريخ

وأشارت الممثلية في بيانها، إلى أن قوات كييف أطلقت 25 قذيفة صاروخية من الراجمات على منطقتي كييفسكي وفوروشيلوفسكي في دونيتسك.

واستهدفت القوات الأوكرانية كذلك حي كيروفسكي في المدينة بـ6 قذائف مدفعية من عيار 155 مم.

وأضاف البيان: "في الساعة الرابعة صباحا، تم تسجيل قصف أوكراني استهدف منطقتي كييفسكي وفوروشيلوفسكي في مدينة دونيتسك بـ 25 صاروخا من راجمات الصواريخ".

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بأكثر من 30 صاروخا

ووفقا لمراسل "نوفوستي"، سمع دوي عشرات الانفجارات في وسط دونيتسك.

وتابعت الممثلية في بيانها القول، إن القوات الأوكرانية أطلقت في الساعة 4.09 ،  ست قذائف مدفعية من عيار 155 مم على منطقة كيروفسكي في دونيتسك.

المصدر: نوفوستي

 

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