القوات الجوية الروسية تحصل على طائرة نقل جديدة "طراز إيل-76إم دي-90أ" (فيديو)

أفادت شركة "روستيخ" أن مصنع أوليانوفسك للطائرات "أفياستار" سلم وزارة الدفاع الروسية طائرة نقل عسكرية ثقيلة أخرى من طراز إيل-76إم دي-90أ، تم بناؤها بموجب طلب من دفاع الدولة.

وقال سيرغي تشيميزوف، مدير الشركة: "هذا العام، تم تسليم دفعات من مقاتلات سو-30إس إم2 وسو-35إس، وقاذفات الخطوط الأمامية من طراز سو-34، وطائرات التدريب القتالية ياك-130 إلى القوات، واليوم حصل الجيش الروسي على طائرة النقل إيل-76إم دي-90أ من الإنتاج الضخم. هذه الطائرة هي تطوير عميق للطائرة السوفييتية الأسطورية إيل-76".

وزادت شركة"روستيخ"من إنتاج هذه الطائرات لوزارة الدفاع الروسية، وأكد رئيس الشركة الحكومية أن "تصميم الناقلة التالية في درجة عالية من الجهوزية".

يواصل مصنع الطائرات في أوليانوفسك توظيف وتدريب المتخصصين، لزيادة حجم الإنتاج.وأضافت الشركة: "في الوقت الحالي، تم توظيف أكثر من 1000 شخص، 80 في المائة منهم متدربون في تخصصات العمل. وفي عام 2023، يخطط المصنع لزيادة العمال إلى أكثر من 1100".

المصدر: نوفوستي