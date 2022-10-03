اعتقال متواطئين مع "هيئة تحرير الشام" في 3 مناطق روسية

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB عن اعتقال متواطئين مع تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي في بطرسبورغ وبشكيريا وإنغوشيا.

جاء ذلك في بيان لمركز العلاقات العامة التابع للهيئة اليوم الاثنين، 3 أكتوبر، حيث تابع البيان أنه "نتيجة لأنشطة البحث العملياتي التي تمت بالتنسيق مع ثلاث مناطق هي بطرسبورغ وجمهوريتي بشكورتوستان وإنغوشيتيا، قامت الهيئة باعتقال ثلاثة متواطئين مع التنظيم الإرهابي (هيئة تحرير الشام) الذي يعمل في سوريا".

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وبحسب الأجهزة الأمنية الخاصة، تبين أن المشتبه بهم، ممن يشاركون الإرهابيين أيديولوجيتهم ويتبعون التعليمات التي يتلقوها منهم، يحولون الأموال بانتظام إلى حسابات المسلحين لشراء الأسلحة والمركبات والذخيرة، كما يقومون بالدعاية على شبكة الإنترنت. وقد تمت مصادرة وسائل الاتصال الخاصة، والبطاقات البنكية من محل الإقامة للمعتقلين.

وقد رفعت قضايا جنائية بموجب المادتين "المساعدة في الأنشطة الإرهابية" و"الدعاية لارتكاب أنشطة متطرفة" في القانون الجنائي الروسي ضد هؤلاء.

وهيئة تحرير الشام هي إحدى الجماعات الإسلامية المتطرفة الرئيسية التي شاركت في الحرب الأهلية الروسية، وقد تأسست عام 2017 من خلال اندماج جبهة "فتح الشام" والتي كانت تعرف سابقا بـ "جبهة النصرة"وجبهة أنصار الدين ثم جيش السنة ولواء الحق وكذلك حركة نور الدين الزنكي.

المصدر: نوفوستي