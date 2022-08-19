إيقاف إمدادات الغاز عبر السيل الشمالي اعتباراً من 31 أغسطس

أعلنت شركة غازبروم في بيان إن إمدادات الغاز عبر خط انابيب السيل الشمالي "نورد ستريم" ستتوقف تمامًا خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

بحسب البيان الصادر من الشركة "في 31 أغسطس 2022، سيتم وقف وحدة ضخ الغاز (التوربين) الوحيد العامل لمدة ثلاثة أيام لإجراء أعمال الخدمات والصيانة الوقائية الدورية المجدولة. وسيتم تنفيذ مجموعة من أعمال الصيانة الروتينية وفقًا لعقد الصيانة الحالي بمشاركة متخصصين من شركة سيمنز".

وأضاف البيان: "عند الانتهاء من العمل وعدم وجود أعطال فنية بالوحدة، سيعود نقل الغاز إلى مستوى 33 مليون متر مكعب في اليوم".

المصدر: تاس