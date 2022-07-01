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القبض على عالم فيزياء في نوفوسيبيرسك بشبهة الخيانة

أخبار روسيا

القبض على عالم فيزياء في نوفوسيبيرسك بشبهة الخيانة
Sputnik
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سمحت محكمة في نوفوسيبيرسك باعتقال عالم الفيزياء دميتري كولكر، رئيس مختبر التقنيات الكوانتية -البصرية بجامعة نوفوسيبيرسك الحكومية، بشبهة خيانة الدولة.

وجاء في قرار المحكمة: "سمحت محكمة منطقة سوفيتسكي في نوفوسيبيرسك بتاريخ 30 يونيو 2022، باعتقال كولكر دميتري بوريسوفيتش، المشتبه بارتكابه جريمة <...> ووضعه في سجن الاحتجاز المؤقت حتى 29 أغسطس 2022".

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وذكرت المحكمة أن كولكر متهم بارتكاب جريمة بموجب المادة 275 من قانون العقوبات الجنائية الروسية، وهي تتعلق بخيانة الدولة، أي ارتكاب مواطن روسي جريمة التجسس، أو تسليمه إلى دولة أجنبية أو منظمة دولية أو أجنبية، معلومات تشكل سرا من أسرار الدولة. ويعاقب القانون على ارتكاب مثل هذه الجرائم، بالسجن من 12 إلى 20 سنة.

ويحمل دميتري كولكر شهادة دكتوراه في العلوم الفيزيائية والرياضيات، ووفقا لبعض التقارير الإعلامية، يشتبه في قيامه بتسليم معلومات سرية إلى الصين.

المصدر: نوفوستي

 

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