بوتين يضع الزهور على ضريح الجندي المجهول في موسكو في ذكرى بدء الحرب الوطنية العظمى

وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يوم الذكرى والحزن، إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول بالقرب من جدار الكرملين في وسط موسكو.

ويشار إلى أن يوم الذاكرة والحزن، هو يوم بداية الحرب الوطنية العظمى، هجوم ألمانيا النازية الغادر على الاتحاد السوفيتي، بدون إعلان الحرب.

وبشكل تقليدي يشارك في الفعاليات التي تقام في هذا اليوم، المحاربون القدامى.

واليوم شارك هؤلاء في وضع الزهور عن ضريح الجندي المجهول والشعلة الخالدة في حديقة ألكسندرسكي، بالقرب من أسوار الكرملين.

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وبشكل تقليدي يتم وضع الزهور، عند ضريح الجندي المجهول والشعلة الخالدة، وكذلك عند كل واحدة من اللوحات الرخامية الموجودة في درب المدن البطلة ومدن المجد العسكري في الحديقة المذكورة.

المصدر: نوفوستي