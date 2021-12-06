 
مباشر
عاجل
الرئاسة الإيرانية عن طحنون بن زايد: نأمل بدء فصل جديد في العلاقات بين بلدينا مع زيارة رئيسي للإمارات

السلطات الروسية: تأكيد إصابة شخصين وصلا من جنوب إفريقيا بسلالة "أوميكرون"

أخبار روسيا

السلطات الروسية: تأكيد إصابة شخصين وصلا من جنوب إفريقيا بسلالة
Sputnik Kirill Kalinnikov
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rw86

كشفت السلطات الروسية اليوم الاثنين عن تأكيد إصابة شخصين وصلا إلى روسيا من جنوب إفريقيا بسلالة "أوميكرون" الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان صحفي نشرته الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك أن مريضين جاءت نتيجة خضوعهما لفحص PCR إيجابية، تم الكشف عن إصابتهما بسلالة "أوميكرون" خلال الـ 24 ساعة الأولى من مكوثهما في المرصد.

وأشارت الهيئة إلى أن إصابة الشخصين المذكورين بهذه السلالة تم تأكيدها من خلال إجراء التحليل الكامل للمتواليات الجينية لديهما من قبل المعهد المركزي للبحوث الوبائية التابع للهيئة.

وقالت الهيئة إنها تتخذ كل التدابير اللازمة لحماية سكان روسيا من المتغير الجديد لفيروس كورونا المستجد.

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا