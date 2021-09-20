نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الأمريكي "بعض القضايا الدولية الحيوية"
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التقى سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي اليوم الاثنين سفير الولايات المتحدة لدى موسكو جون ساليفان، حسبما أوردت وزارة الخارجية الروسية.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته في أعقاب اللقاء إن الطرفين ناقشا "بعض المسائل الدولية الحيوية".
وكان ساليفان استدعي الجمعة الماضي إلى وزارة الخارجية الروسية حيث شدد له ريابكوف على أن موسكو تملك "أدلة دامغة تثبت مخالفة القانون الروسي من قبل شركات أمريكية رقمية عملاقة" في سياق تحضير وإجراء الانتخابات البرلمانية في روسيا.
وأشارت الوزارة إلى أن الجانب الروسي وصف أي تدخل في شؤون روسيا بأنه غير مقبول إطلاقا.
المصدر: "نوفوستي"
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