روسيا: لا حاجة إلى مجموعة "G7" وقيمتها تثير شكوكا كبيرة

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن قيمة مجموعة "G7" تثير شكوكا كبيرة، معتبرا أنه لا حاجة لهذه المنصة في شكلها الحالي.

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وقال مدفيديف، في بيان نشره اليوم الاثنين على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "لا يزال أنين زملائنا السابقين في G8 مستمرا... لقد تم التأكيد لهم مرات عدة، أن لا أحد يحتاج إلى هذه المجموعة بشكلها السابق وأن العالم تغير كثيرا ولا يمكن مناقشة أي شيء دون الصين والهند وعدد من الدول الأخرى".

وأضاف: "بشكل عام تثير قيمة G7 بالنسبة لي اليوم شكوكا كبيرة على خلفية وجود منصات دولية أخرى. لكنهم يواصلون تكرار تصريحاتهم حول القرم وأوكرانيا كشرط لإعادة تشكيل مجوعة الثماني، رغم أنهم يفهمون أن القرم عادت إلى حضن روسيا للأبد والتسوية في جنوب شرق أوكرانيا مسألة يجب أن تحلها أوكرانيا بنفسها. وروسيا ليست بحاجة إلى العودة لمنصات قديمة لمناقشة القضايا الدولية".

وتم استبعاد روسيا من مجموعة "G8"، التي ضمت الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، بعد عودة شبه جزيرة القرم للحضن الروسي نتيجة استفتاء شعبي عام أجري عام 2014 على خليفة الأزمة الأوكرانية والانقلاب على السلطة في كييف وسط تنامي الميول القومية في البلاد الموجهة ضد السكان الروس.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 30 مايو، أنه قرر تأجيل قمة "G7" في الولايات المتحدة من أواخر يونيو إلى سبتمبر القادم، مشيرا إلى أنه يسعى إلى دعوة زعماء روسيا والهند وأستراليا وكوريا الجنوبية، وهي دول لا تدخل ضمن المجموعة، للمشاركة في هذا الاجتماع، كما طرح لاحقا مسألة إعادة تشكيل "G8" بمشاركة الطرف الروسي.

وأمس الأحد قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن بلاده ترفض إعادة تشكيل "G8" بمشاركة روسيا نظرا "لعدم حل قضية" القرم والأزمة الأوكرانية.

المصدر: RT