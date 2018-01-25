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RUPTLY
روسيا تدخل بقوة عالم الدرونات
روسيا تدخل بقوة عالم الدرونات
مهندسون روس يقدمون طائرة مسيرة جديدة تحمل أوزاناً حتى 250 كغ
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https://ar.rt.com/jsaw
العاهل الأردني يؤكد للعبادي دعم العراق في محاربة الإرهاب
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روسيا تدخل بقوة عالم الدرونات
مهندسون روس يقدمون طائرة مسيرة جديدة تحمل أوزاناً حتى 250 كغ
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نتائج فحوصات ترامب تفاجئ الإعلام الأمريكي
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