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روسيا تدخل بقوة عالم الدرونات

روسيا تدخل بقوة عالم الدرونات

مهندسون روس يقدمون طائرة مسيرة جديدة تحمل أوزاناً حتى 250 كغ
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