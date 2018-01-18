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هل يمكنك العيش هنا؟

هل يمكنك العيش هنا؟

: ياقوتيا الروسية.. كيف هي الحياة في حرارة 65 درجة تحت الصفر؟
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