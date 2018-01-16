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تصاعد التوتر القطري-الإماراتي

تصاعد التوتر القطري-الإماراتي

اتهامات متبادلة بين قطر والإمارات.. ولكن من يقول الحقيقة؟
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