 
مباشر

تركيا والإمارات.. توتر أم عداء؟

تركيا والإمارات.. توتر أم عداء؟

مزيد من التدهور في العلاقات التركية-الإماراتية.. فهل وصل الأمر لدرجة العداء؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jpzu
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة