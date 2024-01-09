215 ألف قتيل عسكري لكييف بـ2023.. وزمام المبادرة بيد روسيا

في اجتماع عسكري للوقوف على سير العملية العسكرية الخاصة أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الروسية حافظت على المبادرة الاستراتيجية على طول الجبهة الممتدة لألفي كلم.

بعد نجاحها في تقليص القدرات القتالية الأوكرانية بشكل ممنهج حيث قدرت وزارة الدفاع خسائر القوات الأوكرانية بنحو مائتين وخمسة عشر ألف عسكري، في هذ السياق أوضح شويغو أن نظام كييف يواصل دفع جنوده إلى الموت بتوجيهات من الغرب، رغم عجزه عن تغيير المعطيات الأرض. على الجانب الأوكراني يستمر الرئيس الأوكراني في اتصالاته ومساعيه لضمان استمرار الدعم العسكري الغربي حيث أكد التركيز خلال المفاوضات مع الشركاء الدوليين في الأسابيع المقبلة على تعزيز قدرات سلاح الدفاع الجوي والطيران المسير الأوكراني.

فما هي دلالات المعطيات الحالية عن الميدان؟ وما هي آفاق الصراع بالنظر لحجم الخسائر الأوكرانية واحتمال تحول المواقف الغربية من الدعم العسكري؟

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