 
مباشر
بالتفاصيل

وزير دفاع مصر يحذر.. قضية فلسطين تواجه خطرا يهدد بتصفيتها

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wjfm

منذ اليوم الأول للحرب في غزة كثُرت التساؤلات حول مستقبل القطاع بين ما سرب من خطط سرية وبين ما تم الإعلان عنه حول تهجير أهله إلى سيناء أو إلى دول الجوار

وحديث إسرائيلي عن منطقة عازلة وإخلاء كلي لشمال القطاع.
وزير الدفاع المصري في تصريحات شديدة اللهجة حذر من أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطر وحساس، وتصعيد عسكري غير محسوب يهدف لتصفية القضية ككل. فيما الولايات المتحدة تتخبط أو تَظهر بهذا المظهر من خلال ضوئها الأخضر بالقضاء على حماس من جهة ومطالبتها بحماية المدنيين وعدم احتلال القطاع من جديد وهو ما سيناقشه وفد أمريكي بقيادة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والعنوان "خطط ما بعد حرب غزة".
- فهل فعلا هناك مخاطر لتصفية القضية؟
- وما الذي تستطيع الدول العربية المعنية بخطط التهجير القيام به، نحو حل شامل وسلام دائم أم نحو الصراع الحتمي؟
- وماذا عن مستقبل القطاع الذي لم يسأل أحد أهله عن رأيهم بذلك؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا