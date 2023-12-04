وزير دفاع مصر يحذر.. قضية فلسطين تواجه خطرا يهدد بتصفيتها

منذ اليوم الأول للحرب في غزة كثُرت التساؤلات حول مستقبل القطاع بين ما سرب من خطط سرية وبين ما تم الإعلان عنه حول تهجير أهله إلى سيناء أو إلى دول الجوار

وحديث إسرائيلي عن منطقة عازلة وإخلاء كلي لشمال القطاع.

وزير الدفاع المصري في تصريحات شديدة اللهجة حذر من أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطر وحساس، وتصعيد عسكري غير محسوب يهدف لتصفية القضية ككل. فيما الولايات المتحدة تتخبط أو تَظهر بهذا المظهر من خلال ضوئها الأخضر بالقضاء على حماس من جهة ومطالبتها بحماية المدنيين وعدم احتلال القطاع من جديد وهو ما سيناقشه وفد أمريكي بقيادة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والعنوان "خطط ما بعد حرب غزة".

- فهل فعلا هناك مخاطر لتصفية القضية؟

- وما الذي تستطيع الدول العربية المعنية بخطط التهجير القيام به، نحو حل شامل وسلام دائم أم نحو الصراع الحتمي؟

- وماذا عن مستقبل القطاع الذي لم يسأل أحد أهله عن رأيهم بذلك؟





Your browser does not support audio tag.