واشنطن وطهران.. هل تسفر المفاوضات عن اتفاق؟

عُقدت أولى جلسات المفاوضات بين طهران وواشنطن في الدوحة، وجمعت كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كَني بنائب مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.. وأكدت طهران أن الحوار سيقتصر على النقاط العالقة مع واشنطن والمطابقة لمصالحها الاقتصادية ... المفاوضات التي تعقد بشكل غير مباشر بين الإيرانيين والأمريكيين تحولت عمليا الى حوار ثنائي ، وسط إصرار كل طرف على تحميل فشل المفاوضات للطرف الآخر .. فهل هناك جديد هذه المرة يمكن التعويل عليه ؟ خاصة بعد تصريح بوريل قبل أيام في طهران أن الولايات المتحدة ترغب في العودة للاتفاق؟

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