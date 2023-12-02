واشنطن تؤجج حرب إسرائيل على غزة.. بانتظار القضاء على حماس

بمجرد نزوله من سلم الطائرة ألقى بلينكن باللوم على حماس في انهيار الهدنة، وحملها مسؤولية أرواح المدنيين التي تنوي إسرائيل إرهاقها،

لكن الوزير الأمريكي التي باتت زيارته للمنطقة نذيرا بسقوط المزيد من الضحايا ، لم ينس أن يشدد أثناء المباحثات على أن تراعي إسرائيل القانون الإنساني أثناء اجتياح جنوب القطاع، وسط تقارير عن مناقشته مستقبل الدولة الفلسطينية وليس غزة فقط مع عواصم عربية، وعن خلافات مع إسرائيل حول المدى الزمني الذي تستغرقه هذه الحرب. فهل تغير الموقف الأمريكي كما يرى البعض؟ وهل يقترب خطر التهجير الذي اعتبرته مصر خطا أحمر؟ وهل يمكن لحرب غزة أن تهدد انتخاب بايدن لفترة قادمة؟

أسألة أطرحها على ضيفي الدكتور منذر سليمان مدير مركز الدراسات الأمريكية في واشنطن

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