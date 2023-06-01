هل يهدد تقارب إيران ومصر وتطور السعودية عسكريا تفوق إسرائيل؟

كابوس يتحقق في المنطقة بالنسبة لإسرائيل. بعد التقارب الإيراني السعودي، نتحدث عن مصر تركيا وايران الآن وحتى سلطنة عمان.

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي كان قد أكد أن تطوير العلاقات بين إيران وسلطنة عمان في جميع المجالات يخدم مصلحة البلدين، مرحبا أيضا برغبة القاهرة في استئناف العلاقات مع طهران. ها هو اذا قطار المصالحة في المنطقة ينطلق بزخم وبدون تردد ليقرب وجهات النظر بين دول لطالما فرقتها المصالح والسياسة لسنوات. في مقابل المصالحات وإعادة التموضع بتنا نتحدث أيضا عن التفوق العسكري لدول مثل السعودية مع حديث عن صفقة طائرات حربية صينية من طراز رفيع لمصر والسعودية قد تقلب موازين القوى الجوية في المنطقة.

نسال أكثر اليوم عن المنطقة وإسرائيل التي تترقب ما يجري بشكل كبير وبحذر.

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