هل ينهار تحالف التيار الوطني الحر مع حزب الله في لبنان؟

في اتجاهات متعددة أطلق رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل رسائل عدة قرأ فيها البعض تشخيصا صريحا لأزمات لبنان بينما رأى فيها آخرون ملامح خطاب شعبوي يدشن حملة انتخابية مبكرة، كما عُدت هجوما عالي السقف على حزب الله وحركة أمل.. وتلويحا بفك الارتباط.

إذ هاجم باسيل تفاهم مار ميخايل واعتبره متجاوزا في ظل التحديات الراهنة رغم محاولات تطويره، مشيرا إلى أن المقاومة يجب أن تبقى في كنف الدولة، باسيل حمل حزب الله مسؤولية تحويل تفاهم مار ميخايل إلى غطاء للفساد وشل صلاحيات الرئيس.

في ذات الاتجاه وجه باسيل سهام النقد لرئيس مجلس النواب نبيه بري متهما إياه بالتحكم في قرار البرلمان.

من جانبه أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أهمية الحوار بين اللبنانيين وحرص الحزب على حلفائه وتمسكه بالتفاهم مع التيار الوطني الحر والاستعداد لتطوير التفاهم القائم بما يحقق المصلحة الوطنية.

فما هي الحمولة الحقيقية للرسائل المتبادل على الساحة السياسية