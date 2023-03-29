هل يقر زيلينسكي بخسارة الجيش الأوكراني بأرتيومفسك (باخموت)؟

مع اندفاع القوات الروسية لتحرير مدينة أرتيوموفسك (باخموت) استنفر الإعلام الغربي واصفا المعركة بالاستراتيجية.

لكن حين بات ثلاثة أرباع المدينة تحت سيطرة القوات الروسية، صارت معركة أرتيوموفسك (باخموت) ذاتَ أهميةٍ رمزية في نفس الإعلام الغربي. دعنا من ذلك.. الحقيقة هي ما نطق به الرئيس الأوكراني حول مصيرية المعركة، والتداعيات الكبيرة لهزيمة قواته في أرتيوموفسك. روسيا تعرف ذلك حتى قبل أن ينطق به زيلينسكي، وهي تعرف منذ البداية أن المعركة على أرض أوكرانيا هي مع الغرب، لذا تتوقع معركة طويلة يحدد في هذه المرحلة الميدانُ مآلاتها، مع بذلها جهوداً كبيرة لمنع اتساع مع يجري إلى حرب نووية.

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