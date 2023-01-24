هل يفقد زيلينسكي دعم الغرب بعد فضائح الفساد بأوكرانيا؟

من وزارة الدفاع إلى القضاء وصولا لمكتب الرئيس، تشهد القيادة الأوكرانية سلسلة استقالات على خلفية قضايا فساد هزت العديد من القطاعات الحكومية..

آخرها جاء على خلفية فضيحة تزييف فواتير مواد التموين والخدمات اللوجيستية المقدمة للجيش الأوكراني، حيث استقال على إثرها نائب وزير الدفاع.



فيما أقال الرئيس الأوكراني نائب رئيس مكتبه على خلفية توجيهه تبرعات أمريكية لخدمة أهداف شخصية.

وفي ملف آخر استقال نائب وزير تنمية الأراضي والبنية التحتية بسبب تلقيه رشوة بنحو نصف مليون دولار.. في هذا السياق توقعت تقارير غربية أن تتكشف المزيد من قضايا الفساد خلال السنوات المقبلة، واقع دفع مسؤولين داخل الادارة الأمريكية حسب صحيفة "وال ستريت جورنال" للمطالبة بالمزيد من الحرص والتدقيق في الدعم المقدم لأوكرانيا.

فهل يتأثر الدعم الغربي لكييف بقضايا الفساد؟ أم أن الغرب مستعد للتواطؤ مع فساد نظام كييف في سبيل مواجهة روسيا؟

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