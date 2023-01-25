هل يفجر تحقيق مرفأ بيروت الوضع الأمني بلبنان؟

ضيف الحلقة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام.

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وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لـ RT: يجب استكمال التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت والوصول إلى نتائج حقيقية وملموسة

سلام لـ RT: القاضي طارق بيطار استند إلى مواد قانونية لاستكمال التحقيق

سلام لـ RT: لن يعود لبنان كما كان بدون قضاء عادل ومستقل

سلام لـ RT: ما يحدث في لبنان حاليا هو بعيد كل البعد عن الاستقلالية والعدالة

سلام لـ RT: طالبت بتوسيع مظلة قطاع التأمين بعد انفجار مرفأ بيروت

سلام لـ RT: تعويضات انفجار مرفأ بيروت قدرت بـ مليار و200 مليون دولار

سلام لـ RT: وزارة الاقتصاد والحكومة اللبنانية نجحت في ملف القمح ولم تحدث أزمة خبز