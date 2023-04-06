هل يسرع الاتفاق السعودي الإيراني في حل أزمات المنطقة؟

وقع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان على بيان مشترك في العاصمة الصينية يؤكد على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق عودة العلاقات الرسمية بين البلدين

وتفعيل التعاون الأمني والاتفاقيات الاقتصادية.

من جانبها وبعد نجاح وساطتها في فتح صفحة جديدة من العلاقات بين طهران والرياض، أكدت الخارجية الصينية مضيها في العمل مع دول الشرق الأوسط على تنفيذ مبادرات الأمن العالمي، وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

فما هي أهمية لقاء الوزير وما وقعه على وتيرة التقارب بين الرياض وطهران؟

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