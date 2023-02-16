هل يحقق مجلس الأمن بتورط واشنطن في تفجيرات السيل الشمالي؟

تحرك روسي مرتقب ضمن مجلس الأمن الدولي حول تفجير خطي السيل الشمالي بعد تقاريرَ أمريكية عن وقوف بايدن شخصيا وفريقِه الأمني وراء زرع متفجرات خلال مناورات لحلف شمال الأطلسي، ليتم تفجيرها عن بعد. والسبب كان الخوفَ من عودة برلين عن عقوبات الغرب على روسيا واستئناف ضخ الغاز الروسي..

- ما مدى قدرةِ روسيا على قلب الطاولة على الجميع في هذا الملف خاصة أنها ومنذ اليوم الأول أعلنت أنه عمل إرهابي تقف وراءه دول؟

- كيف ستتفاعل الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا من ضرب مصالحها بهذه الطريقة؟

- وهل واشنطن قادرة على الخروج من هذه الأزمة خاصة بعد تأييد الصين كشفَ مجريات ما حدث؟

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